Andrew MacAskillPaul Sandle[¥í¥ó¥É¥ó £±£³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼±Ñ¼óÁê¤Ï£±£³Æü¡¢±Ñ¹ñ¤ò¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡Ë¤Î¡ÖÄ¶Âç¹ñ¡×¤Ë¤·¤¿¤¤¤ÈÈ¯¸À¡¢À®Ä¹¤È¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¤¹µ¬À©¤òÆ³Æþ¤·¡¢¸¦µæ¼Ô¤¬¸ø¶¦¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë´Ä¶­¤òÀ°¤¨¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Î·úÀßÃÏ¶è¤òÀß¤±¤ëÊý¿Ë¤â¼¨¤·¤¿¡£¼óÁê¤Ï£Á£É¤ò·ÐºÑÀ®Ä¹¥×¥é¥ó¤ÎÃæ³Ë¤Ë¿ø¤¨¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¡¢£Á£É¤Ë¤ÏÀ¸»ºÀ­¤òÇ¯£±¡¥£µ¡ó¸þ¾å¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤­¡¢¤³¤ì¤Ï£±£°Ç¯´Ö¤Ç