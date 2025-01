NiziU(撮影=田中聖太郎写真事務所) 9人組ガールズグループNiziUが、現在実施中のツアー『NiziU Live with U 2024-2025 “AWAKE”』東京公演を国立代々木競技場第一体育館で開催。2月リリースの1st Mini Albumから新曲の「YOAKE」「AlwayS」など全24曲を披露し観客を熱狂させた。4日間で約4.5万人を動員した。【写真】『NiziU Live with U 2024-2025 “AWAKE”』東京公演の模様「NiziU Live with U 2024-2025