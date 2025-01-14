ÆÁÅç»Ô¤Ë¤¢¤ë°¤ÇÈ¶ä¹Ô¤Î¾¼ÏÂÄ®»ÙÅ¹¤¬£±£´Æü¾ÃÈñÅÅÎÏ¤¹¤Ù¤Æ¤òÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¦¤Ê¤É¾Ê¥¨¥ÍÀ­Ç½¤¬¹â¤¯¡¢¸©»ººà¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤Å¹ÊÞ¤Ë¿·ÃÛ°ÜÅ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£°¤ÇÈ¶ä¹Ô¾¼ÏÂÄ®»ÙÅ¹¤Î¿·Å¹ÊÞ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅ¹ÊÞ¤«¤éÌó50¥áー¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿»ÔÆ»±è¤¤¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿·Å¹ÊÞ¤Ï¾Ê¥¨¥ÍÀ­Ç½¤¬¹â¤¤Èó½»Âð¤Î·úÊª¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë4ÃÊ³¬¤ÎÇ§¾Ú¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ¹â°Ì¤Î¡ÖZEB¡×¤ò¸©Æâ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç½é¤á¤Æ¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÇÅ¹ÊÞ±¿±Ä¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®