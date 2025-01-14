¢£¥µ¥Ã¥«¡¼ ¥¹¥Ú¥¤¥ó¥ê¡¼¥°Âè19Àá¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À 1¡¼0 ¥Ó¥¸¥ã¡¦¥ì¥¢¥ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¥ì¥¢¥ì¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¥ê¡¼¥°1Éô¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ÎMFµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê23¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯½éÀï¤È¤Ê¤ë¡¢¸ÅÁã¥Ó¥¸¥ã¡¦¥ì¥¢¥ëÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£Á°È¾¤«¤éºÆ»°¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤âÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡¢0¡¼0¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾6Ê¬¤Ë¡¢µ×ÊÝ¤¬¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¡£¥Ó¥¸¥ã¡¦¥ì¥¢¥ë¤Î¥Õ¥ê¡¼¥­¥Ã¥¯¤òÌ£Êý¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥¯¥ê¥¢¡£¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥½¥·¥¨¥ÀFW¥ß¥²¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¡Ê27¡Ë