Åìµþ½÷»Ò°å²ÊÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Î¸µÍý»öÄ¹¤Î´äËÜ¸¨»ÒÍÆµ¿¼Ô¡Ê78¡Ë¤¬ÇØÇ¤ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢°¤Éô½Ó»ÒÊ¸Éô²Ê³ØÁê¤Ï14Æü¤Î³ÕµÄ¸å²ñ¸«¤Ç¡¢»äÎ©³Ø¹»¤ËÇÛÊ¬¤µ¤ì¤ë¹ñ¤ÎÊä½õ¶â¡Ê»ä³Ø½õÀ®¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¡Ö³Ø¹»±¿±Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë·º»ö»ö·ï¤ÇÌò°÷¤é¤¬ÂáÊáµÚ¤Óµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢³Ø¹»Ë¡¿Í¤Î´ÉÍý±¿±Ä¤¬Å¬Àµ¤ò·ç¤¯¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¸º³Û¤Þ¤¿¤ÏÉÔ¸òÉÕ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸µÍý»öÄ¹¤Î´äËÜ¸¨»ÒÍÆµ¿¼Ô»ä³Ø½õÀ®¤Ï