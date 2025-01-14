2024Ç¯¤Î´ë¶ÈÅÝ»º·ï¿ô¤¬11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë1Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Í·ïÈñ¤Î¹âÆ­¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¿Í¼êÉÔÂ­¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿ÅÝ»º¤ÏÄ´ºº³«»Ï°ÊÍèºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2024Ç¯¤Î1Ç¯´Ö¤ÎÅÝ»º·ï¿ô¤Ï1Ëü6·ï¤Ç¡¢Á°Ç¯¤Î8690·ï¤«¤é15.1¡óÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÅÝ»º·ï¿ô¤¬1Ëü·ï¤ò¾å²ó¤ë¤Î¤Ï¡¢1Ëü855·ï¤òµ­Ï¿¤·¤¿2013Ç¯°ÊÍè11Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÉéºÄÁí³Û¤Ï2Ãû3435²¯±ß¤Ç¡¢Á°Ç¯¤è¤ê2.4¡ó¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£»º¶ÈÊÌ¤Ë¤ß¤ë