¸µSKE48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¤µ¤ó¤Ï1·î11Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÌÀ¤ë¤¤È±¿§¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§¾¾°æ¼îÍýÆà¡¢·ãÊÑ¶âÈ±¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡Û¡ÖÈþ¿Í¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÈ±¿§¤â¤«¤Ê¤êÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡Á¤º¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿ºÙ¤á¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÆþ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤É¤¦¤«¤Ê¡Ä¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢°ìÉô¤ò¶âÈ±¤Ë¤·¤¿¿·¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·