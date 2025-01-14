µð¿Í¤Î¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤¬£±£´Æü¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¿·µå¾ì¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÃæ·ø£±£²£²¥á¡¼¥È¥ë¡¢Î¾Íã£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÇºÂÀÊ¿ôÌó£²£¹£°£°¤Î¿Í¹©¼Çµå¾ì¤À¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·çÀÊ¤·¤¿°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£¶°Ì¡¦ÃÝ²¼¤ò½ü¤¯¿·¿Í£±£°Áª¼ê¤¬»²²Ã¤·¡¢Îý½¬Á°¤Ë´Ø·¸¼Ô¤ÎÁ°¤Ç¼«¸Ê¾Ò²ð¡£¸á¸å£±»þ²á¤®¤Ë¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£