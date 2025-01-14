14Æü¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¡¢»³·Á»ÔÃæÌî¤ÎÌÚÂ¤°ìÉô2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤Ë½»¤àÃËÀ­¤«¤é¡Ö²Ð»ö¤Ç¤¹¡£1³¬¤«¤é½Ð²Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤Î1³¬Ãæ±ûÉô¤«¤éÀ­ÊÌÉÔÌÀ¤Î2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£»³·Á½ð¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î²È¤Ë¤Ï4¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢60Âå¤ÎÉ×ÉØ¤Ï²°³°¤ËÆ¨¤²¤ÆÌµ»ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·Ú¤¤¤ä¤±¤É¤Ê¤É¤Ç»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿¹âÎðÉ×ÉØ¤ÈÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¡¢»³·Á½ð¤Ï°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¾Æ¤±À×¤«¤é2¿Í