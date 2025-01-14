Andrew Goudsward[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £±£³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥Ð¥¤¥Ç¥óÊÆÂçÅýÎÎ¤Î¼¡ÃË¥Ï¥ó¥¿¡¼»á¤òµ¯ÁÊ¤·¤¿¥ï¥¤¥¹ÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤Ï£±£³Æü¸øÉ½¤·¤¿ºÇ½ªÊó¹ð½ñ¤Ç¡¢ÂçÅýÎÎ¤¬ÁÜºº¤òÈãÈ½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº¬µò¤¬¤Ê¤¯ÉÔÅö¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤ÏÀè·î¡¢½Æ¤ÎÉÔË¡¹ØÆþ¡¦½ê»ý¤ÇÍ­ºáÉ¾·è¤ò¼õ¤±¡¢ÀÇÌ³ÉÔÀµ¤Çºá¤òÇ§¤á¤¿¥Ï¥ó¥¿¡¼»á¤Ë²¸¼Ï¤òÍ¿¤¨¤¿¤ÈÈ¯É½¡£ÁÜºº¤¬¡ÖÏª¹ü¤ÊÀ¯¼£Åª°µÎÏ¡×¤Î±Æ¶Á¤òÉÔÅö¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ï¥¤¥¹ÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤Ï