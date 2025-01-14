¥Ú¥¤¥¯¥é¥¦¥É¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ [Åì¾Ú£Ç] ¤¬1·î14Æü¸å¾ì(13:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯8·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü(9-11·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ3.2ÇÜ¤Î1.4²¯±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤·¤¿¡£ Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë9-11·î´ü(1Q)¤ÎÇä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î4.8¡ó¢ª6.4¡ó¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹