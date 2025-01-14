¥È¥è¥¯¥â¤¬Â³¿­¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î¸áÁ°Ãæ¤ËÈ¯É½¤·¤¿£²£´Ç¯£±£²·îÅÙ¤ÎÇä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ£³£·¡¥£²¡óÁý¤È¤Ê¤ê¡¢£³³ä¤òÄ¶¤¨¤ëÁý¼ý¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯£±£±·îÅÙ¤«¤é£Ô£ï£ù£ï£ë£õ£í£ï£ë£é£î£ô£ï£î£å£Á£ð£ð¤Î²Á³Ê²þÄê¤Î°ìÉô¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ ½Ð½ê¡§MINKABU PRESS