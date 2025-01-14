Âçºå»ÔÃæ±û¶è¤Ç2024Ç¯12·î29Æü¡¢¹õ¤¤¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼»Ñ¤ÎÃË¤¬¼Ö¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¡¢¼ÖÆâ¤«¤é¸½¶â¤äºâÉÛ¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤ÇÆ¨Áö¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤ÏÈï³²¼Ô¤¬±¿Å¾ÀÊ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£±¿Å¾ÀÊ¤Ç¡È¿²Íî¤Á¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡ÄÂçºå»ÔÃæ±û¶è¤Ç2024Ç¯12·î29Æü¸áÁ°2»þº¢¡¢²ø¤·¤²¤ÊÃË¤ò¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¡£Ï©¸ª¤Ë»ß¤Þ¤ë¼Ö¤ÎÃæ¤ò¥¸¥í¥¸¥í¤È¤Î¤¾¤­¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃË¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¼Ö¤«¤éºâÉÛ¤ä¥Ð¥Ã¥°¤òÅð¤ß¼è¤ë¥É¥í¥Ü¡¼¤À¡£Èï³²¼Ô¡§¡Ê½õ¼êÀÊ¤Ë¡Ë¥«¥Ð¥óÃÖ¤¤