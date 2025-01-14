ÆüËÜÀ½Å´¤Ï14Æü¡¢ÊÆ¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥ê¥Õ¥¹¤Î¥´¥ó¥«¥ë¥Ù¥¹ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤¬US¥¹¥Á¡¼¥ë¤Î¾­ÍèÅª¤ÊÇã¼ý¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¡ÖÆ±»á¤ÎÄó°Æ¤ÏÆüÅ´¤ÎÇã¼ý·×²è¤ÎÈÏ°Ï¤Èµ¬ÌÏ¤ËÉ¤Å¨¤·ÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£