µíÐ§¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¡Ö¤¹¤­²È¡×¤Ï1·î21Æü¸áÁ°9»þ¤«¤é¡¢¡ÖÃº²Ð¤ä¤­¤È¤êÐ§¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¡Ú´ØÏ¢µ­»ö¡Û¤Ï¤Þ¼÷»Ê¤Î´ü´Ö¸ÂÄê3¥á¥Ë¥å¡¼È¯Çä¡¢¤æ¤º±ö¤Ó¤ó¤Á¤ç¤¦Ž¥¤¤¤«¤²¤½¤¬110±ß¡¢¤¢¤ó¤³¤¦¤ÎÅ·¤×¤é°®¤ê¤âÈÎÇäÁ°²ó¤ÎÈÎÇä»þ¤è¤ê¤â¡¢¤ä¤­¤È¤ê¤ÎÎÌ¤òÁýÎÌ¤·¡¢¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÃº²Ð¤ä¤­¤È¤êÐ§¡×¤È¤¢¤ï¤»¡¢¡Ö¤ª¤ó¤¿¤ÞÃº²Ð¤ä¤­¤È¤êÐ§¡×¡Ö¤Í¤®¥Þ¥èÃº²Ð¤ä¤­¤È¤êÐ§¡×¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¾¦ÉÊ¤âÅ¸³«¤¹¤ë¡£¡ÒÃº²Ð¤ä¤­¤È¤êÐ§¡Ó³Æ²Á³Ê