¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡áÊ¿ÂôÍ´¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ëÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£±£³Æü¡¢µåÃÄ¤äÈ¬Â¼ÎÝÁª¼ê¤¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¡Ê£Î£Â£Á¡Ë¤Î¥ì¡¼¥«¡¼¥º¤Ê¤É£±£²¤Î¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃÄÂÎ¤¬¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶á¹Ù¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»³²Ð»ö¤ÎÈïºÒ¼Ô¤äµß±ç³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ø¤Î»Ù±ç¤È¤·¤Æ¡¢¹ç·×£¸£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£²²¯£¶£°£°£°Ëü±ß¡Ë°Ê¾å¤òÊÆ¹ñÀÖ½½»ú¤Ê¤É¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£