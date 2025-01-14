Victoria Waldersee[¥Ù¥ë¥ê¥ó £±£³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥É¥¤¥Ä¤Î¹âµé¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬£±£³ÆüÈ¯É½¤·¤¿£²£°£²£´Ç¯¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÈÃæ¹ñ¤Ç¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤¬Âç¤­¤«¤Ã¤¿¡£ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê·ÐºÑ¾ðÀª¤òÇØ·Ê¤ËÉÙÍµÁØ¤¬¹ØÆþ¤ò¼ê¹µ¤¨¤¿¤Û¤«¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ê£Å£Ö¡ËÈÎÇä¤¬Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£À¤³¦ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï£Â£Í£×¤¬£²¡¥£³¡ó¸º¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤È¥Ý¥ë¥·¥§¤¬£³¡ó¸º¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡Ê£Ö£×¡Ë¤Î¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ï£±£²¡ó¸º¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤È¥É¥¤¥Ä¤Ç¤ÎÈÎÇä