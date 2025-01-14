¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç13ÆüÌë¡¢¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È13Æü¸á¸å6»þÈ¾¤¹¤®¡¢Í¯¿åÄ®ÌÚ¾ì¤Î¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»¡¦²¼¤êÀþ¤Ç¡¢ÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¤Ë¿ÊÏ©ÊÑ¹¹¤·¤¿Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¸åÂ³¤Î¾èÍÑ¼Ö¤¬ÄÉÆÍ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼Ö5Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢5¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡¦ ¡¦ ¡¦