£±£´Æü¡Ê²Ð¡Ë´¨¤µ´Ë¤à ¹âµ¤°µ¤¬¶å½£¤ÎÆî¤Î³¤¾å¤ò¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£Æî¤Ë¹âµ¤°µ¡¢ËÌ¤ËÄãµ¤°µ¤¬°ÌÃÖ¤·Åß¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤¡ÔÆî¹âËÌÄã·¿¡Õ¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¹âµ¤°µ¤¬¡Ô´¨µ¤¡Õ¤òËÌ¤ËÄÉ¤¤¤ä¤ê¡¢¤­¤ç¤¦£±£´Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ï´¨¤µ¤¬´Ë¤ß¤Þ¤¹¡£ ¤·¤«¤·¡¢¸á¸å¤Ë¤Ï¹âµ¤°µ¤Î¸å¤íÂ¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢µ¤°µ¤ÎÃ«¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç±À¤¬¹­¤¬¤ê¡¢º£ÌëÃÙ¤¯¤Ë¤Ï±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤¹½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ¤¢¤¹£±£µÆü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤Ï¡¢À¾¤«¤é¡ÔÀ¾¹âÅìÄã¡Õ¤ÎÅß·¿¤ËÊÑ¤ï¤ê´¨µ¤¤¬Î®