ÅìµþÅÔµÄ²ñ¤Î¼«Ì±ÅÞ²ñÇÉ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖÅÔµÄ²ñ¼«Ì±ÅÞ¡×¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¼ýÆþ¤Î°ìÉô¤¬À¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¡ÖÅÔµÄ²ñ¼«Ì±ÅÞ¡×¤¬º£·îÃæ¤Ë¤â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤òÄûÀµ¤·¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÅÔµÄ²ñ¼«Ì±ÅÞ¡×¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎÅÔµÄ¤é¤¬¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ôÈÎÇä¤Î¥Î¥ë¥Þ¤òÄ¶¤¨¤¿¼ýÆþ¤òÀ¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ëµ­ºÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà