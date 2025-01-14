¤­¤Î¤¦¡¢¿¿¤ÃÇò¤ËÀã²½¾Ñ¤·¤¿´ôÉì¸©¤ÎÀ¤³¦°ä»º¡¦ÇòÀî¶¿¤Ç¡¢³ýÉø¤­²°º¬¤Î¹ç¾¸½¸Íî¤ò¾È¤é¤¹¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Ñ¸÷µÒ¤Ï¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷·Ê¤ò¥«¥á¥é¤Ë¤ª¤µ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºë¶Ì¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤«¤é¤ÎÎ±³ØÀ¸¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¡£¤³¤³¤Ï¤­¤ì¤¤¡×¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢Àã¤ÎÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×´ü´Ö¤òÃ»¤¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íè·î2Æü¤Þ¤Ç¤ÎËè½µÆüÍËÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£