ÇµÌÚºä46¸ÞÉ´¾ëçý±û¡Ê¤¤¤ª¤­¡¦¤Þ¤ª¡¢19¡Ë¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡ÖÌ¤Íè¤Îºî¤êÊý¡×¡Ê21Æü¤Ë¾®³Ø´Û¤«¤éÈ¯Çä¡Ë¤Î¡¢ÉõÆþÆÃÅµ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ÎÁ´6¼ï¤Î¤¦¤Á¤Î1¼ï¤È¤·¤Æ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¿åÃå¥«¥Ã¥È¤¬14Æü¡¢²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¾Ð´é¤Ç²ÖÊÁ¤Î¿åÃå¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿1Ëç¡£¼êÂ­¤ÎÄ¹¤µ¤äÈþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼Ì¿¿½¸¥í¥±¤Ï¼«¿È½é¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÎ¹¤Ç¡¢²º¤ä¤«¤Êµ¤¸õ¤ÎÃæ¡¢Í¥¤·¤¤¸½ÃÏ¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤ó¤À