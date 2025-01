セキュリティ企業のwatchTowrが、バックドア設置用のハッキングツールに設置されているバックドアを突き止め、法律の範囲内でデータを収集・分析していることを明らかにしました。Backdooring Your Backdoors - Another $20 Domain, More Governmentshttps://labs.watchtowr.com/more-governments-backdoors-in-your-backdoors/他人のサーバーに何らかの手段で侵入することに成功したとき、多くのハッカーは今後簡単に当該サーバー