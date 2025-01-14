¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀîºê´õ¤¬13Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿Æü¤ÎÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ç»Ò¤É¤âÃ£¤È40Ê¬ÊÂ¤ó¤À¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£12Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤ÇÀîºê¤Ï¡ÖµÞî±¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ø¡×¤ÈÉ×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥ì¥¯¤³¤È¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¤·¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¤À¤«¤é¤«ÆüÍËÆü¤À¤±¤É¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶õ¤¤¤Æ¤ë¡×¤È¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¶õ¤¤¤Æ¤ë¤Î¤ÏÆüÍËÆü¤Ç¤Ï¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¯¤é¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡Ö¤ªÃë¤¹