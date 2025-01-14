16ÂåÌÜ¥¯¥é¥¦¥ó¤¬¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ë¡ª Áí³Û2000Ëü±ß¤ÎÄ¶¹âµé»ÅÍÍ¡ªÊ¡Åç¸©·Ù»¡ËÜÉô¸òÄÌµ¡Æ°Ââ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿Á´¹ñ½é¤Î¥È¥è¥¿¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¥»¥À¥óFCEV¡×¤Î¥Ñ¥È¥«¡¼»ÅÍÍ¡£2025Ç¯1·î¾å½Ü¤Ë¤Ï°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤âÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥è¥¿¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¥»¥À¥ó FCEV¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿Çò¹õ¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬Ê¡Åç¸©·Ù¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡Ö¿·¥¯¥é¥¦¥ó¥Ñ¥È¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê16Ëç¡Ë¤³¤Î¥¯¥é¥¦¥ó¥»¥À¥óFCEV¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë16