µÜºê¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ5¼å¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËµÜºê¡¢¼¯»ùÅç¡¢ÂçÊ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ3¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÌë¤¬ÌÀ¤±¤¿µÜºê»Ô¤«¤éÊó¹ð¤Ç¤¹¡£¡Ê¿ÁË¨¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Êó¹ð¡ËµÜºê»Ô¤Î¿åÆ»´É¤¬ÇËÂ»¤·¤¿¸½¾ì¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ï½»Âð³¹¤Ç¡¢Æ»Ï©¤ÏÀ¸³èÆ»Ï©¤È¤·¤Æ¸òÄÌÎÌ¤¬Â¿¤¤¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸å¤í¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë·ê¤ÎÉÕ¶á¤Ç¡¢13Æü¸á¸å¤Ë¿åÆ»´É¤¬ÇËÂ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏÃæ¤«¤é¿å¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤·Á°¤ÎÆ»Ï©¤òÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤è¤½160¥á¡¼¥È¥ëÀè¤Ë¤¢¤ë¸ò