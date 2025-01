2024年に制定された「TikTok禁止法」により、TikTokの中国親会社・ByteDanceが2025年1月19日までにTikTokを売却しなければ、アプリは利用不能になります。期限が目前に迫る中、TikTokが今後どうなるのかについて、ニュースメディアのAxiosがまとめました。What happens to TikTok if it gets bannedhttps://www.axios.com/2025/01/13/tiktok-ban-supreme-court-rednote-lemon8アメリカにおけるTikTokの進退は、TikTok禁止法が憲法