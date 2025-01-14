º´¡¹ÌÚ³ÍÆÀ¤Ø¸þ¤±¤¿Áè¤¤¤Ï¤É¤ó¤Ê·èÃå¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥Ï¥Æ¥£¤¬µåÃÄ¤ÈºÆ·ÀÌó¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤Ï¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Athletic¡Ù¤Î¥±¥ó¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥¿¡¼¥ëµ­¼Ô¤ÎÊóÆ»¤Ë¿¨¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡ÖFA¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥Ï¥Æ¥£¤ÈÃ»´ü·ÀÌó¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥í¥¦¥­¡¦¥µ¥µ¥­¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥Õ