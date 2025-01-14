ºÇÂç¿ÌÅÙ5¼å¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿Æü¸þÆç¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤­¤Î¤¦¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤È¤Î´ØÏ¢¤¬Ä´ºº¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÄ´ºº½ªÎ»¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢Æü¤´¤í¤«¤éÃÏ¿Ì¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤òÂ³¤±¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ï¤­¤Î¤¦¸á¸å10»þÁ°¡¢µîÇ¯8·î¤ËÂ³¤­¡¢2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó Ä´ººÃæ¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢µðÂçÃÏ¿Ì¤È¤Î´ØÏ¢¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖµðÂçÃÏ¿ÌÃí°Õ¡×¤ÎÈ¯É½´ð½à¤Ë¤ÏËþ¤¿¤º¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ê