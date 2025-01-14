14ÆüÄ«¡¢µû¾Â»Ô¤Î¾¦Å¹³¹¤Ë¤¢¤ë½»Âð¤Ç²ÐºÒ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¤¹¤ëÂâ°÷¤¿¤Á¡£²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ïµû¾Â»ÔËÙÇ·Æâ¤ÎËÜÄ®ÄÌ¤ê¾¦Å¹³¹¤Ë¤¢¤ë½»Âð¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È14Æü¸áÁ°9»þÁ°¡¢¶á¤¯¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¡Ö¹õ±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢ã¶á½ê¤Î¿Í¤Ï¢ä¡Ö²Ð¤Î²ó¤ê¤¬Áá¤¯¤Æ1³¬¤ÏÆ»Ï©¤Î¿¿¤óÃæ¤Þ¤Ç²Ð¤¬¤ïー¤Ã¤ÈÍè¤¿¡£Àª¤¤¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¾ÃËÉ¼Ö7Âæ¤¬½Ð