£±£´Æü¸áÁ°£¸»þ£²£µÊ¬º¢¡¢»³·Á»ÔÃæÌî¤ÎÌÚÂ¤£²³¬½»Âð¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢½»¿Í¤ÎÃËÀ­¤«¤é£±£±£¹ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»³·Á½ð¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à²ÈÂ²£´¿Í¤Î¤¦¤Á£²¿Í¤ÏÈòÆñ¤·¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê£²¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»³·Á»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÄÌÊó¤·¤¿£¶£°ºÐÂå¤ÎÃËÀ­¤Ï¡Ö¥¹¥È¡¼¥Ö¤«¤é½Ð²Ð¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Éã¤ÈÊì¤¬Æ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½¾ì¤Ï£Ê£Ò±ü±©Àþ±©Á°ÀéºÐ±Ø¤«¤éËÌÀ¾¤ËÌó£´¥­¥í¤Î½»Âð³¹¡£