Alessandro Parodi[£±£´Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - £²£°£²£´Ç¯¤Î½ãÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ê£Å£Ö¡Ë¤È¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ÎÀ¤³¦ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ£²£µ¡óÁý¤ÎÌó£±£·£°£°ËüÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²£´Ç¯£±£²·î¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï£´¥«·îÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î»Ô¾ì¤Ï°ú¤­Â³¤­³ÈÂç¤·¡¢²¤½£¤Ç¤âÈÎÇä¤¬°ÂÄê¤·¤¿¡£Ä´ºº²ñ¼Ò¥í¡¼¡¦¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤ÈÇÓ¥¬¥¹µ¬À©¤ÏÃæ¹ñ¤Î£Å£ÖÈÎÇä¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢±Ñ¹ñ¤¬¥É¥¤¥Ä¤òÈ´¤¤¤Æ²¤½£ºÇÂç¤Î£Å£Ö»Ô¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ò