¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÄÔ´õÈþ¡Ê37¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¡¦¿ù±ºÂÀÍÛ¡Ê43¡Ë¤ÎÄ¹½÷¤Ç¹â¹»2Ç¯À¸¤Î´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡¦17¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥á¥Á¥§¥ó»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£´õ¶õ¤Ï¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¾¯¤·°Å¤¯¤·¤ÆÀÚ¤Ã¤¿¤ÎÊ¬¤«¤ë¤«¤Ê¡©¾ÐÁ°È±¤âÀÚ¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê°Å¤á¤Î¥³¥³¥¢¥°¥ì¡¼¥¸¥å¡£¥°¥ì¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¹õ¤Î¥³¡¼¥È¡¢¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥â¥Î¥È¡¼¥ó¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£´õ¶õ