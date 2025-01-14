¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¤È¥»¥ë¥Õ¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Öohora¡Ê¥ª¥Û¡¼¥é¡Ë¡×¤Î¶¦Æ±´ë²è¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¡¢¡Éºù¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Í¥¤¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥Ô¥ó¥¯¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢¡Ö¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Þ¥ê¡¼¡×¡Ö¥í¥Ã¥Ä¥©¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿3¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¡Öohora¡×¶¦Æ±´ë²è¡Öºù¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¥Í¥¤¥ë  ²Á³Ê¡§³Æ2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯1·î29Æü¡Ê¿å¡Ë10¡§00¡ÁÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×Åìµþ