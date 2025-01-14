¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢14Æü¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¡¢Ê¡²¬¸©ÈÓÄÍ»ÔÀªÅÄ¡Ê¤»¤¤¤¿¡Ë¤Ç¡ÖÇÑ¼Ö¤Î¥¬¥¹¼Ö¤ò²òÂÎÃæ¡¢¥¬¥¹¥¿¥ó¥¯¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢¼þ°Ï¤Ë±ä¾Æ¤·¤¿¡£½¾¶È°÷¤¬Éé½ý¤·¤ÆÇúÈ¯²»¤È¹õ¤¤±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ²Ð¤Ï²ñ¼Ò¤ÎÁÒ¸Ë¤Ë¤âÇ³¤¨°Ü¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¸áÁ°11»þ¤¹¤®¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î±ä¾Æ¤Î¶²¤ì¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥±¥¬¿Í¤Ï2¿Í¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£19ºÐ¤È30Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ