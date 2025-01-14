120Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÎÐ²½»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤­¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥ï¥¤¥º¤¬¡¢Åìµþ¡¦¿¼Âç»û¤Ë2018Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥ê¥¸¥§¥Í¥é¥Æ¥£¥Ö¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖMaruta¡×¡£¤³¤³¤Ï¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼þ°Ï¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤È¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤òºÆÀ¸¤¹¤ëµòÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ú¥ê¥¸¥§¥Í¥é¥Æ¥£¥Ö¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¦¥¢¥ï¡¼¥É2024Áª½Ð¡Û