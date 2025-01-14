Bhanvi Satija¡Î£±£³Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÊÆ°åÌôÉÊÂç¼ê¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡¦¥¨¥ó¥É¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡Ê£Ê¡õ£Ê¡Ë¤Ï£±£³Æü¡¢¿À·Ð·Ï¼£ÎÅÌô¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¤¥ó¥È¥é¥»¥ë¥é¡¼¡¦¥»¥é¥Ô¡¼¥º¤ò£±£´£¶²¯¥É¥ë¤ÇÇã¼ý¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡££Ê¡õ£Ê¤È¤·¤Æ²áµî£²Ç¯Í¾¤ê¤ÇºÇÂç¤ÎÇã¼ý¤Ç¡¢Ç¾¼À´µ¼£ÎÅ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡££Ê¡õ£Ê¤Ï£²£°£²£³Ç¯¤Ë¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¥Ø¥ë¥¹ÉôÌç¤òÊ¬¼Ò²½¤·¤¿¤Î¤ËÈ¼¤¤¡¢°åÌôÉÊ¡¦°åÎÅµ¡´ïÉôÌç¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÊ£¿ô¤ÎÇã¼ý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£º£