´Ú¹ñ·³¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬ÆüËÜ³¤¤Ø¸þ¤±Ã»µ÷Î¥ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¿ôÈ¯¤òÈ¯¼Í¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ·³¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ï14Æü¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¡¢ËÌÉô¤Î»ü¹¾¡Ê¥Á¥ã¥¬¥ó¡ËÆ»¡¦¹¾³¦¡Ê¥«¥ó¥²¡Ë°ìÂÓ¤«¤éÆüËÜ³¤¤Ø¸þ¤±Ã»µ÷Î¥ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¿ôÈ¯¤òÈ¯¼Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£250¥­¥íÍ¾¤êÈô¹Ô¤·¡¢ÆüËÜ³¤¾å¤ËÍî²¼¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÄ«Á¯¤Ï6Æü¤Ë¿··¿¤Î¡Ö¶ËÄ¶²»Â®ÃæÄ¹µ÷Î¥ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡×¤Î»î¼Í¤ò¹Ô¤¤¡¢À®¸ù¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ·³´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤Î