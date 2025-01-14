13Æü¡¢ÇØÇ¤ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Åìµþ½÷»Ò°åÂç¸µÍý»öÄ¹¤Î´äËÜ¸¨»ÒÍÆµ¿¼Ô¡Ê78¡Ë¡£ºòÇ¯7·î¡¢ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿·Ù»ëÄ£¤ÎÁÜºº°÷¤¬´äËÜÍÆµ¿¼Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÁÜº÷¤·¤ÆÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤¿¡£Åìµþ½÷»Ò°åÂç¤¬¤´ÅÔ¹ç¼çµÁ¤Î³ØÈñÃÍ¾å¤²¤ÇÊÐº¹ÃÍµÞÍî¡ÄÁá°ðÅÄÂç³Ø¤Ø¤Î¡È¿ÈÇä¤êÀâ¡É¤¬µÞÉâ¾å¡ÖÇ¼¸Í¤Ë¤¢¤Ã¤¿Âç¤­¤Ê¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò³«¤±¤¿¤éÂÓÉõÉÕ¤­¤Î»¥Â«¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤Æ¤­¤¿¡£Áí³Û¤Ï1²¯5000Ëü±ß¡£¤½¤Î²£¤Ë¤Ï¶â²ô2¥­¥í¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ