USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK11.3110.5611.8112.23 1MO11.419.5211.7511.12 3MO10.748.6411.1510.36 6MO10.508.2810.9010.15 9MO10.458.2110.8110.07 1YR10.388.1610.7510.00 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK13.5111.418.66 1MO13