13ÆüÌë¡¢µÜºê¸©²­¤ÎÆü¸þÆç¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëºÇÂç¿ÌÅÙ5¼å¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì»þ¡¢ÄÅÇÈÃí°ÕÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ï2»þ´ÖÈ¾¤Û¤É¤Ç²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÊª¤¬»¶Íð¤·¤¿Âæ½ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÏÃª¤«¤é¾¦ÉÊ¤¬Íî¤Á¤ëÈï³²¹âÂæ¤ØÈòÆñ¤¹¤ë¿Í¡¹¤â¢£ÃÏ¿Ì¤ÇÊª¤¬»¶Íð¹âÂæ¤ØÈòÆñ¤¹¤ë¿Í¡¹¸á¸å9»þ19Ê¬¤´¤í¡¢µÜºê¸©¤Ç´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿ºÇÂç¿ÌÅÙ5¼å¤ÎÃÏ¿Ì¡£µÜºê»ÔÆâ¤Î½»Âð¤Ç¤Ï¡¢Âæ½ê¤ÎÄ´Íý´ï¶ñ¤Ê¤É¤¬Â­¸µ¤ËÂçÎÌ¤Ë»¶Íð¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÏÃª¤«¤éÉÓ¤¬Íî¤Á¤Æ