»ÒµÜðô¤¬¤ó¤ÎºÆ¡¹ºÆÈ¯¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó¤¬¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¤¬¤óÆ®ÉÂ¡Û¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó¡ÖÀå¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¥×¥¯¤Ã¤È½Ð¤ÆÍè¤¿½ÐÍèÊª¡©¡×¡Ö¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤¢¤ê¤¢¤ê¡×¸½¶·ÌÀ¤«¤¹¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÈè¤ì¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤À°ÍýÀ°ÆÜ¤Ï¤ª¤ä¤¹¤ß¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£Â³¤±¤Æ¡ÖºÇ¶áÀå¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¥×¥¯¤Ã¤È½Ð¤ÆÍè¤¿½ÐÍèÊª¡©¡×¡Ö¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â°ãÏÂ