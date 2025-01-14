¥é¥°¥Ó¡¼¡¦¥ê¡¼¥°¥ï¥ó1Éô¤Îºë¶Ì¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ï¥¤¥ë¥É¥Ê¥¤¥Ä¤Ï14Æü¡¢ÁáÂç¤ÎHOº´Æ£·ò¼¡¤é2025Ç¯ÅÙ¤Î¿·²ÃÆþÁª¼ê7¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º´Æ£·ò¼¡¤ÏºòÇ¯²Æ¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¡ÊJAPANXV¡Ë¤ËÁª½Ð¡£º£µ¨¤ÏÁáÂç¤Î¼ç¾­¤È¤·¤Æ´ØÅìÂç³ØÂÐ¹³ÀïÍ¥¾¡¡¢Á´¹ñÂç³ØÁª¼ê¸¢½àÍ¥¾¡¤Î¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£13Æü¤ÎÁ´¹ñÂç³ØÁª¼ê¸¢·è¾¡¤Ç¤ÏÄëµþÂç¤ËÇÔ¤ì¤ÆÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿Ä¾¸å¡Ö¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤Ç¤ä¤êÊÖ¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤Î²ù¤·¤µ¤ò°ìÀ¸Ëº¤ì¤º¤Ë¡¢27Ç¯¡ÊÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆWÇÕ¤Î¡Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð