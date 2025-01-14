Chad TerhuneJorge Garcia[¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ £±£³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶á¹Ù¤Ç£·Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿£²¤Ä¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤Ï¡¢£±£³Æü¤«¤éÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¶¯É÷¤Ç¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¡¢¾ÃËÉÅö¶É¤Ï¾Ã²½³èÆ°¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñÎ©µ¤¾Ý¶É¤Ï¡¢£±£³Æü¤«¤é£±£µÆü¤Þ¤Ç»þÂ®£·£²¨¡£±£±£²¥­¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Î´¥Áç¤·¤¿¶¯¤¤É÷¡Ö¥µ¥ó¥¿¥¢¥ÊÉ÷¡×¤¬¿á¤¯¸«¹þ¤ß¤À¤È¤·¡¢ºÇ¤â¿¼¹ï¤Ê·ÙÊó¤òÈ¯¤·¤¿¡£¾ÃËÉÅö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£¸£µ£°£°¿Í°Ê¾å¤Î