´Ú¹ñ·³¤Î¹çÆ±»²ËÅËÜÉô¤Ï14Æü¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¡¢ËÌÄ«Á¯ËÌÉô¤Î»ü¹¾Æ»¹¾³¦ÉÕ¶á¤«¤éÆüËÜ³¤¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ã»µ÷Î¥ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¿ôÈ¯¤¬È¯¼Í¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÏÌó250¥­¥íÈô¹Ô¤·¡¢ÆüËÜ³¤¾å¤ËÍî²¼¤·¤¿¡£´Ú¹ñ·³¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼þÊÕ¤Ë¤ÏÍ½È÷¤Î°ÜÆ°¼°È¯¼ÍÂæ¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÉ²Ã¤ÎÈ¯¼Í¤Î²ÄÇ½À­¤ËÈ÷¤¨¤Æ´Æ»ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ë¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¤Ï6Æü°ÊÍè¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÀ¯¸¢¤ÎÈ¯Â­¤ò20Æü¤Ë¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢¶ÛÄ¥¤ò¹â¤á¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨