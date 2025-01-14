¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤òÊõÄÍ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ä¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯4·î¤òºÇ¸å¤ËÊõÄÍ¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿ÃèÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¡¦ÃèÁÈÃÄ°÷¤ÎA¤µ¤ó¤¬Å¾Íî»à¤È¤¤¤¦Èá·à¤«¤é1Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿2024Ç¯9·î¡¢ÃèÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Î¶Ü¹áÅÍ°¡¡Ê¤»¤ê¤«¡¦¤È¤¢¡Ë¤¬²ñ¸«¤ò³«¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯4·î¤Î¸ø±é¤òºÇ¸å¤Ë·àÃÄ¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£·àÃÄ¤¬Ç§¤á¤¿14¹àÌÜ¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹Ô°Ù¥Í¥Ã¥È