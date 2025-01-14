¥á¥­¥·¥³¤Î¥¯¥é¥Ö¡¦¥ì¥ª¥ó¤Ï13Æü¡¢¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¤Î¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½MF¥Ï¥á¥¹¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹(33)¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕ¿ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¥Ý¥ë¥È¡¢¥â¥Ê¥³¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¢¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¥¢¥ë¡¦¥é¡¼¥ä¥ó¤ä¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤­¤¿¥Ï¥á¥¹¡£¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«2024¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò·è¾¡¤ËÆ³¤­¤Ä¤Ä¡¢¼«