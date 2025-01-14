¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¾®Ìî¿­Æó»á¡Ê45¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£À®¿Í¼°¤ò·Þ¤¨¤¿Ä¹½÷¤È¥â¥Ç¥ë¤ÎºÊ¡¦¾®ÌîÀé·Ã»Ò¡Ê45¡Ë¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¡ÖÀ®¿Í¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¼«¿È¤È¡¢ÀÖ¤¤¿¶¤êÂµ»Ñ¤Î20ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤ÈÀé·Ã»Ò¡¢°¦¸¤2É¤¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¾®Ìî»á¤Ï2001Ç¯¤ËÀé·Ã»Ò¤È·ëº§¡£2¿Í¤ÎÌ¼¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£