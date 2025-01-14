¤­¤ç¤¦¡Ê14Æü¡Ë¸áÁ°6»þÈ¾¤´¤í¡¢¹â¾¾»Ô¹áÀîÄ®ÀîÅì¾å¤Î¹ñÆ»193¹æ¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤¬¿®¹æÃì¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢¿®¹æÃì¤¬ÀÞ¤ì¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¹ñÆ»193¤Î´äºê¶¶ËÌ¸òº¹ÅÀ¤«¤é¹áÆîÄ®¸òº¹ÅÀ¤Þ¤Ç¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¹â¾¾»Ô¹áÀîÄ®¤ÎÃËÀ­¡Ê35¡Ë¤¬·Ú½ý¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ 