Karen Freifeld[£±£³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ´Ø·¸¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¾¦Ì³¾Ê»º¶È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶É¡Ê£Â£É£Ó¡Ë¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÎÄÌ¾¦ÊÛ¸î»Î¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥±¥¹¥é¡¼»á¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Â£É£Ó¥È¥Ã¥×¤ÏÊÆÃæ¥Ï¥¤¥Æ¥¯¶¥Áè¤òº¸±¦¤¹¤ë¼çÍ×¥Ý¥¹¥È¡£¥¦¥£¥ë¥Þ¡¼¥Ø¥¤¥ëË¡Î§»öÌ³½ê¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥±¥¹¥é¡¼»á¤Ï¡¢Âè£±¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç¡¢¾¦Ì³¾Ê¤Î¼¹¹Ô¡¦¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Ã´Åö¼¡´±Êä¤À¤Ã¤¿¡££Â£É£Ó¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÁª¤Ð¤ì¤ì¤Ð¡¢¥±¥¹¥é¡¼»á¤ÏÃæ¹ñ¤Î